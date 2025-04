Voorjaarsnota-deadline nadert, maar stilte regeert in Den Haag: ‘De boel lijkt hopeloos op slot’

Het is al dagenlang opvallend stil rond de voorjaarsnota, maar de klok tikt verder. Premier Dick Schoof wil er uiterlijk morgen uit zijn en dus moet er snel een knoop worden doorgehakt. Maar gaat dat lukken? Politiek verslaggever Leendert Beekman denkt dat de boel hopeloos op slot zit.

Gisteravond zaten de coalitiepartijen opnieuw met elkaar aan tafel, maar van een akkoord kwam het niet. Er klinken verschillende geluiden over de stand van zaken. Henk Vermeer (BBB) sprak na afloop over een 'goed en stevig' gesprek. Hij denkt dat de voorjaarsnota donderdag bij de ministerraad ligt.

Nicolien van Vroonhoven (NSC) is minder optimistisch. “De partijen liggen nog erg ver uit elkaar, en de afstanden die ze moeten overbruggen, zijn groot”, zegt zij.

Akelige stilte

Politiek verslaggever Leendert Beekman ziet dat het akelig stil blijft. Iets dat twee dingen kan betekenen. “Het zou kunnen dat er vandaag of morgen witte rook komt, maar dat het ijzig stil blijft kan ook betekenen dat de boel nog hopeloos op slot zit en de deadline steeds verder uit het zicht raakt”, zegt hij op BNR.

Toch denkt hij niet dat het uitzichtloos is. Minister van Financiën Eelco Heinen gaf vrijdag aan dat ze er al uit hadden kunnen zijn. “Heinen heeft het financiële plaatje al gelegd, dus er is een voorjaarsnota en de tegenvallers voor 2025 zijn daarin gedekt. Maar er moet nog wel genoeg politieke steun komen voor het plan”, aldus Beekman.

Wensenlijstjes

De financiële tekorten zijn opgevangen, maar de partijen zelf hebben nog een lange verlanglijst. Hoeveel geld er overblijft om die wensen te vervullen, is onduidelijk. En niet alle wensen zijn even aantrekkelijk voor de achterban.

“Neem bijvoorbeeld het ravijnjaar voor gemeenten. Dat is belangrijk, en het gaat om zo’n 2 miljard euro”, legt Beekman uit. “Maar als je die als politieke partij oppakt, zeggen de andere partijen dat je al iets hebt gekozen. En naar je achterban toe kan je bijvoorbeeld een koopkrachtmaatregel beter verantwoorden, dus die pakken partijen dan liever.”

Opvallend is dat de VVD relatief weinig eisen op tafel legt, omdat hun minister van Financiën al een gedekte voorjaarsnota heeft. “Die partij kan nu achteroverleunen en kijken waar de rest mee komt en daar nee op zeggen. En daar is ook kritiek op”, zegt Beekman.

Grotere thema’s later

Moeilijke onderwerpen als stikstof en asiel kunnen voorlopig worden doorgeschoven. Die vallen pas later binnen de begroting. Daardoor blijft er nu een kleiner, overzichtelijker pakket over. Dat maakt de kans op een akkoord deze week net iets groter. Maar zolang het stil blijft, weet niemand hoe dichtbij de oplossing echt is.

Bron: BNR