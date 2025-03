Waarom er zoveel kritiek is op het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Kenia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen vanaf morgen een driedaags staatsbezoek aan Kenia. Daar is niet iedereen het mee eens. Zanger Roel van Velzen heeft zijn gastoptreden zelfs geannuleerd.

Dat komt door de onrusten in het land die afgelopen zomer begonnen toen jongeren de straat op gingen om te demonstreren tegen een nieuwe belastingwet. De politie greep veel te hard in. Er vielen doden en honderden gewonden.

President William Ruto werd verantwoordelijk gehouden. Hij zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan gewelddadigheden rond de verkiezingen in 2007 en 2008, waardoor hij ook voor het Internationaal Strafhof moest verschijnen. Verder zou hij corruptie en machtsmisbruik in stand houden.

Hoogopgeleide jongeren

Vooral jongeren zijn boos, zegt Afrika-correspondent Joost Bastmeijer tegen EenVandaag. "Zij zeggen van: 'ja, maar wacht even, we hebben een corrupte regering, onze mensenrechten worden geschonden. En als nu een koninklijk paar deze kant opkomt, dan legitimeer je eigenlijk wat de regering met ons doet en hoe zij ons land leiden'."

Veel jongeren in Kenia hebben ook een goede opleiding, maar kunnen daarna geen werk vinden. "Vervolgens komen ze erachter dat er geen banen zijn. Dus dat is een groot probleem. Daardoor hebben ze het gevoel dat de overheid er niet genoeg voor hen is."

Als de overheid dan ook nog corrupt is, wordt de onvrede helemaal groot. "Ze zien dat de president zichzelf verrijkt en uitgaven doet aan dingen die helemaal niet nodig zijn. Tegelijkertijd zien ze dat de president de belastingen omhoog wil gooien om de staatsschuld af te lossen", aldus de correspondent. "Deze jongeren zijn heel erg boos over het feit dat hun land slecht bestuurd wordt en dat er zo weinig kansen voor hen zijn."

