Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 15 oktober 2025 om 7:34
Het leek Geert Wilders verstandig om geen debatten aan te gaan met zijn tegenstanders: hij kon alleen maar verliezen.
Dus greep hij een al mislukt vaag plan voor een aanslag aan om de confrontatie met andere partijen te ontlopen. Die gaan hem tenslotte voortdurend voor de voeten werpen dat hij niks voor elkaar heeft gekregen in de twee keer dat hij regeringsverantwoordelijkheid droeg.
De effecten in de peilingen zijn duidelijk: de PVV verliest en dan met name aan JA21.
En dus gaat Wilders weer campagnevoeren op plaatsen waar hij iets te winnen heeft: vooral bij SBS en De Telegraaf. Maar ook bij het slotdebat van de NOS
