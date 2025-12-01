5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

We hebben allemaal weleens een mindere dag op het werk. Maar wanneer die zware dagen eerder regel dan uitzondering worden, kan er meer aan de hand zijn. Wereldwijd leven zo’n 280 miljoen mensen met depressie. Ook op je werk kun je daar onbewust symptomen van vertonen.

HuffPost sprak met verschillende therapeuten en noemt vijf gewoontes op je werk, die zonder dat je het doorhebt, kunnen wijzen op depressie.

1. Je werkt harder dan ooit om maar niet naar huis te hoeven

Niet iedereen met depressie ligt stil op de bank. Soms uit het zich juist in overpresteren. Vooral succesvolle professionals die veel erkenning uit werk halen, kunnen hun energie volledig op hun baan richten om pijnlijke thuissituaties te vermijden, vertelt therapeut Alicia Velez.

Denk aan iemand die door een scheiding gaat of voor een ziek familielid zorgt: extra uren draaien voelt veiliger dan de realiteit thuis onder ogen zien.

2. Je bent minder sociaal

Wie depressief is, heeft vaak minder energie voor sociale interacties. Dat kan er subtiel insluipen: je praat minder in vergaderingen, slaat borrels over, reageert traag op mails of ontwijkt collega’s.

In ernstige gevallen kan deze isolatie zelfs gevolgen hebben voor je functioneren en baanzekerheid, zegt Velez.

3. Je haalt je deadlines niet

Als op tijd leveren normaal geen probleem is, maar je nu continu te laat bent of zelfs je bed niet uitkomt, kan dat meer zijn dan een ‘dipje’.

Velez vertelt over iemand die zijn werk leuk vond, maar door een depressie ineens overal achterliep, afspraken miste en extreem kritisch werd op zichzelf. Met hulp – therapie, betere slaaproutine, antidepressiva – knapte hij na een paar maanden weer op.

4. Je bent boos

Depressie betekent niet alleen verdriet. Het kan je ook prikkelbaar en snel geïrriteerd maken. Als elk klein dingetje je op werk uit je slof doet schieten of je merkt dat je collega’s moet ontzien omdat je lontje kort is, kan dat een signaal zijn.

5. Je bent je motivatie kwijt

Een saaie klus hoort erbij, maar als je structureel apathisch wordt over taken die je eerder wél leuk vond, is het tijd om alert te zijn.

Je staart naar je scherm, schuift belangrijke taken voor je uit en denkt: “Het kan me weinig schelen.” Dit verlies van interesse – anhedonie – is een klassiek teken van depressie.

Het verschil tussen gestrest en depressief is soms moeilijk te zien, zeker bij jezelf. Maar het herkennen van deze signalen is de eerste stap.