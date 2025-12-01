Jetten ziet graag alle partijen weer aanschuiven bij informateur

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten zou het "heel netjes" vinden als informateur Sybrand Buma met de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer gaat praten over het resultaat van de onderhandelingen van de afgelopen weken tussen zijn partij en het CDA. Dat zei hij net voordat hij een nieuwe overlegronde inging.

De twee partijen zijn volgens Jetten al ver gekomen met wat de basis moet worden voor een toekomstig regeerakkoord. Zelf spreken hij en CDA-leider Henri Bontenbal graag van een "positieve agenda" waar ook andere partijen zich bij thuis moeten kunnen voelen. D66 en CDA wonnen allebei flink bij de verkiezingen, maar hebben samen lang geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Jetten heeft "goede hoop" dat hij en Bontenbal "er bijna zijn". Buma moet volgende week zijn eindverslag af hebben. De D66-leider vindt het belangrijk dat de informateur voldoende tijd overhoudt om ook andere partijen te spreken.