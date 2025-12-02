ECONOMIE
Drie keer per week 15 minuten: zo simpel kan schrijven je mentale veerkracht sterker maken

psychologie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 02 december 2025 om 6:15
Je wordt misschien flauw van goede raad van vrienden of de dokter: 'schrijf het op, schrijf het van je af'.
Maar die goede raad is verstandig. Schrijven is geen vrijblijvende hobby, maar een bewezen manier om je veerkracht en welbevinden te vergroten. Zelfs korte, eerlijke schrijfsessies kunnen stress verlagen, sombere gevoelens dempen en je helpen om helder te denken in moeilijke tijden. Het is uitvoering onderzocht en het is echt waar.
Wat schrijven met je brein doet
Neuropsychologisch onderzoek laat zien dat zogeheten ‘expressive writing’ – vrij schrijven over je gevoelens en ervaringen – de hersengebieden voor planning en zelfreflectie activeert en de stressrespons tempert. Daardoor verschuift je mentale toestand van overweldiging naar meer grip en helderheid, een kernonderdeel van psychische veerkracht
In een veel geciteerde studie met traumapatiënten leidde een zes weken durend schrijfprogramma tot meer veerkracht en minder depressieve klachten, stress en piekeren. Deelnemers schreven onder meer over pijnlijke gebeurtenissen, maar ook over hoop, betekenis en toekomst, en merkten dat hun verhaal gaandeweg veranderde van chaos in samenhang.
Minder klachten, meer veerkracht
Ook buiten de spreekkamer zijn de effecten tastbaar. In verschillende onderzoeken rapporteren mensen die een paar dagen achter elkaar 15 tot 20 minuten schrijven over emoties en belangrijke gebeurtenissen, maanden later nog minder lichamelijke en psychische klachten dan controlegroepen. Een recente quasi-experimentele studie bevestigde dat vooral wie regelmatig expressief schrijft, op termijn meer psychologisch welbevinden en minder psychische symptomen ervaart.​
Een veelzeggend resultaat uit een gerandomiseerde trial: deelnemers die drie dagen achter elkaar met meer zelfcompassie over zichzelf schreven, lieten meer copingvermogen en minder mentale klachten zien dan deelnemers die neutraal schreven over hun dagindeling. Schrijven blijkt dus niet alleen een uitlaatklep, maar ook een oefening in mildheid voor jezelf.​

Hoe je vandaag nog kunt beginnen

  • Schrijf drie keer per week 10–15 minuten ononderbroken over wat je bezighoudt, zonder censuur, spelling- of stijlzorgen.​
  • Focus niet alleen op wat er misging, maar ook op wat je eruit leert en welke volgende kleine stap je kunt zetten.​

