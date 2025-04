10 tekenen dat je wat teveel drinkt

Misschien hou je je juist aan af en toe een glaasje wijn na het werk, wat bier in het weekend en niets door de week, maar het kan ook dat je wat meer drinkt dan gemiddeld. Let dan even op deze tekenen want je drankgewoonte kan schadelijker zijn dan je denkt:

1. Moet je 's nacht naar de wc? Dan drink je waarschijnlijk meer dan je lichaam aankan. Let er vooral op als je onder de 65 bent

2. Heb je droge ogen bij het ontwaken? Teveel alcohol dehydrateert het hele lichaam, ook je ogen

3. Wacht je op 5 uur ? Als de gedachte aan een glas wijn je de dag door helpt, heb je een serieus probleem. 'Als ik thuis ben kan ik wat drinken' is een alarmbel. Mensen gebruiken alcohol vaak als ze depressief en gespannen of angstig zijn, wat het nog erger maakt. Bij deze vorm van zelfmedicatie is het eigenlijk al te laat

4. Heb je maag- en darmproblemen? Diarree na een nacht drinken is een teken dat je meer tot je hebt genomen dan goed voor je is. Het kan betekenen dat je lever niet meer goed werkt, dat wil zeggen, niet meer aan normale taken toekomt omdat hij bezig is de excessieve hoeveelheid alcohol te verwerken. Hetzelfde geldt voor donkere urine. Beide symptomen wijzen naar leverschade in de nabije toekomst

5. Ben je chagrijnig en vergeetachtig? Je slaapt misschien sneller in maar de kwaliteit van je slaap is minder als je 's avonds drinkt. Je hebt minder REM-slaap en droomt daardoor minder. Dromen is goed voor de hersenen waaronder het geheugen

6. Slaap je slecht? Door vaak veel te drinken kunnen je hersenen 'vergeten' hoe er goed geslapen moet worden. Zozeer zelfs, dat het moeilijker wordt goed te slapen op dagen dat je gedronken hebt. Van de alcoholisten slaapt 60% niet goed. Als zij stoppen kan dit nog jaren aanhouden

7. Kun je er goed tegen? Niet aangeschoten zijn na een paar drankjes geeft aan dat je een zware drinker bent. Er is gewenning opgetreden tegen de korte termijn-effecten van alcohol. Maar de lever lijdt eronder

8. Heb je gevoelige en gekleurde tanden? Door veel bier en veel witte wijn kan het glazuur aangetast worden. Veel rode wijn verkleurt de tanden 9. Heb je een lekker kleurtje? Dat kan ook door een leverziekte komen. De levercellen van een zware drinker gaan kapot, de lever gaat littekenweefsel maken en kan daardoor het bloed niet meer schoonmaken. Geelzucht is het gevolg. Dat is vaak ook in de ogen te zien tijdens het eerste stadium

10. Neemt 2 flessen wijn mee naar een feestje? Alcohol is een drug waar je aan verslaafd kan raken, je hebt er steeds meer van nodig. Zorgen zodat je in ieder geval niet zonder zit, is een teken. Ga uit van de maximum hoeveelheid van 3-4 glazen voor mannen en 2-3 voor vrouwen

Bron(nen): Daily Mail