Overheid geeft tonnen uit aan mindfulness-trainingen voor ambtenaren

De Rijksoverheid staat voor een enorme bezuiniging op het ambtenarenapparaat, maar geeft nog wel tonnen uit aan trainingen om werknemers 'mindful' te laten zijn. Een peperduur programma dat werknemers al jaren leert 'de kracht van aandacht te ontdekken' kostte alleen vorig jaar al zes ton. Waar het programma tot geestelijke balans moet leiden, verdeelt het de bewindspersonen op het departement juist. Dat blijkt uit navraag van De Telegraaf.

Ministeries halen op verzoek van het kabinet al maanden het net op om uiteindelijk 1 miljard euro te bezuinigen op het ambtenarenapparaat in 2029, maar ondertussen wordt in de Haagse ministeriële torens nog grof geld uitgegeven aan allerlei dure cursussen.

Eén daarvan is het programma 'Mindful Rijk', dat in 2018 is opgetuigd 'voor positieve psychologie binnen de Rijksoverheid'. Het zou bijdragen 'aan het vergroten van het aanpassingsvermogen en het reflectief vermogen van medewerkers'. "Eigenschappen die nodig zijn om te kunnen meebewegen met veranderingen, om te gaan met onvoorspelbaarheid, in verbinding te staan met de omgeving en goed te kunnen blijven samenwerken", meldt het initiatief op de eigen pagina.

Bron: De Telegraaf