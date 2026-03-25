Vijfde verdachte explosie synagoge ook vast voor terrorisme

ROTTERDAM (ANP) - De vijfde verdachte die donderdag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie bij de synagoge in Rotterdam, wordt net als de andere vier verdacht van terrorisme. De 19-jarige man uit Tilburg werd woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die besloot dat hij nog in ieder geval veertien dagen blijft vastzitten.

Specifiek wordt de man verdacht van het medeveroorzaken van de explosie en een poging tot het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk.

De explosie was in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij de synagoge aan het Rotterdamse A.B.N. Davidsplein. Twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 jaar, ook allemaal uit Tilburg, zitten ook vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk. Zij werden in de nacht van de explosie aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. In hun auto vond de politie een jerrycan.