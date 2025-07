Waarom je puberkind niet terugappt

Het is een frustratie voor ouders: je stuurt je puberkind een appje, maar krijgt geen reactie. Ook niet als je bericht juist aardig is. Je trekt misschien allerlei conclusies: jullie band is niet goed. Hij/zij heeft iets te verbergen. Het is een ondankbaar rotkind. Maar vermoedelijk is er niet meer aan de hand dan dat je kind een puber is en er ook wel degelijk een generatiekloof is.