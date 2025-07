Dodental na stortvloed in Texas loopt op

AUSTIN (ANP) - Na de plotselinge overstroming van de Guadalupe-rivier in de Amerikaanse staat Texas zijn al 24 doden geteld. Dat hebben de lokale autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

Meerdere mensen worden nog vermist, onder wie volgens lokale media zeker 23 meisjes die verbleven op een christelijk zomerkamp langs de rivier in Kerr County, in het hart van Texas. Eerder werden dertien doden gemeld. Het is nog onduidelijk of het bijgestelde dodental ook enkele van de vermiste meisjes omvat.

Het waterpeil steeg in de nacht van donderdag op vrijdag in slechts 45 minuten met acht meter door hevige regenval. Volgens de autoriteiten kwam de stortvloed snel en onverwacht, waardoor veel mensen verrast werden en geen tijd hadden om zich in veiligheid te brengen.

Het kamp, net buiten Kerrville, raakte zwaar getroffen. Van de ruim zevenhonderd aanwezige kinderen zijn de meesten geëvacueerd naar hoger gelegen terrein. Ze zitten daar zonder stroom en wachten op hulp.