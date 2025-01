Tip: maak een video van je dronken tiener

Er lagen op de IC heel veel stomdronken pubers deze jaarwisseling.

Dit jaar waren er opvallend veel gevallen van alcoholvergiftiging onder jongeren, zegt Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen in Trouw. Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag, raadt Basta ouders aan om hun kind te confronteren, bij voorkeur met beelden. 's Morgens worden ze wakker, thuis of in het ziekenhuis, en weten vaak niets meer. Ze beseffen niet dat ze in hun eigen braaksel lagen, in hun broek hebben geplast, of dat hun make-up overal zit. Een filmpje confronteert hen en maakt vaak meer indruk dan belerende woorden.

Basta beschrijft de spoedeisende hulp tijdens de afgelopen jaarwisseling als divers, met slachtoffers van vuurwerk, rookinhalatie en steek- en schotwonden. Wat haar echter vooral opviel, was het hoge aantal jonge drinkers.