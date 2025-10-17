ECONOMIE
10 miljoen hommels dreigen uit Nederland te verdwijnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 8:36
VORDEN (ANP) - Ongeveer 10 miljoen hommels dreigen uit Nederland te verdwijnen. Dat meldt de Bijenstichting op basis van het nieuwste rapport van de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Het rapport concludeert dat 20 procent van de Europese hommelsoorten op de rode lijst van bedreigde soorten staat.
Volgens de Bijenstichting zijn er naar schatting 50 miljoen hommels actief in Nederland tijdens het seizoen. "Als een op de vijf soorten verdwijnt, daalt dat aantal met ongeveer 10 miljoen hommels, een dramatische afname van onze natuurlijke bestuivers."
Volgens de stichting verdwijnen hommelsoorten langzaam door een combinatie van pesticidengebruik, bloemenarmoede, gebrek aan nest- en overwinterplekken en klimaatverandering. De stichting roept inwoners, scholen en overheden op om actief bij te dragen aan het herstel van hommelpopulaties. Met "kleine keuzes" als het planten van biologische, gifvrije bloemen en bloembollen, het creëren van nestplekken en minder maaien kun je volgens de stichting al "veel betekenen".
