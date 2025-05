10 simpele en levensreddende levenslessen van de voormalig Denker des Vaderlands

Voormalig Denker des Vaderlands René Gude is 15 jaar geleden overleden aan de gevolgen van kanker. Tot op het laatst bleef hij doorwerken en spreken over het nut en de troost van de filosofie. Bang voor de dood was hij niet.

En wat hij dacht en zei hebben nog altijd dezelfde klracht

In een interview met de vorig jaar gaf hij tien praktische levenslessen.

Les een: ga vooral te rade bij anderen

Les twee: niet meer twijfelen dan nodig is, je leert er verder niks van

Les drie: blijf in de buurt van je kinderen.

Les vier: streef naar ruimdenkendheid

Les vijf: maak ruzie . Als je ruzie maakt, ben je in elk geval geïnteresseerd

Les zes: wees trouw. Trouw is ook weer een cultuurding waar je zelf voor kan kiezen

Les zeven: het heeft niet zo veel zin uit pure trouwigheid je hele leven bij iemand te blijven die niet bij je past

Les acht: mensen die te kritisch zijn op zichzelf, moeten milder worden

Les negen: zorg dat je geen rare fantasieën krijgt over een laatste periode waarin het leven vrij is van stress, vrij van kibbelen met je partner