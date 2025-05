Herken jij deze drie giftige signalen in een discussie? Maak dan dat je weg komt

Het eerste teken van een giftige discussie is een gebrek aan actief luisteren. De ander onderbreekt je steeds, reageert direct of dringt zijn of haar mening op zonder ruimte te laten voor jouw visie. Je merkt dat je jezelf steeds moet herhalen om gehoord te worden, maar het lijkt alsof je tegen een muur praat. Een gezonde discussie draait juist om luisteren, ook als je het niet eens bent.

2. Het gesprek blijft oppervlakkig en eenzijdig

Het tweede signaal is dat het gesprek nergens heen gaat. Jij deelt iets persoonlijks of belangrijks, maar de ander lijkt alleen met zichzelf bezig. Dit wordt ook wel ‘parallelle communicatie’ genoemd: er is geen echte uitwisseling, geen diepgang. Jij stelt vragen, de ander geeft vage antwoorden of draait het gesprek steeds terug naar zichzelf. Dit soort gesprekken geven je uiteindelijk een gevoel van frustratie en eenzaamheid.

3. Oneens zijn wordt gezien als persoonlijke aanval

Het derde en misschien wel meest pijnlijke signaal: als je het ergens niet over eens bent, reageert de ander met oordelen of beschuldigingen. In plaats van een open discussie krijg je verwijten als “Dat is egoïstisch” of “Je bent onverantwoordelijk.” Een verschil van mening wordt dan een aanval op jouw persoon, waardoor je je schaamt of schuldig voelt. Gezonde discussies mogen best scherp zijn, maar respect en nieuwsgierigheid horen altijd centraal te staan.

Waarom zijn deze signalen zo belangrijk om te herkennen?

Giftige communicatie ondermijnt je zelfvertrouwen en het gevoel van verbinding met de ander. Het is niet altijd schreeuwen of schelden; vaak zijn het juist deze subtiele patronen die op de lange termijn schade doen. Door deze drie signalen te herkennen, kun je op tijd afstand nemen of het gesprek een andere wending geven.

Tips: Hoe ga je ermee om?