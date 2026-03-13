100 zetels meer te vullen bij gemeenteraadsverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Bij de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag zijn meer raadszetels te vullen dan vier jaar geleden. Tientallen gemeenteraden krijgen op basis van de meest recente bevolkingscijfers meer zetels. Er komen 102 zetels bij, terwijl één gemeente er juist 2 verliest. In totaal staan volgende week 8552 zetels op het spel.

Het aantal raadszetels is wettelijk gekoppeld aan het inwoneraantal van het jaar voor de verkiezingen. Het aantal zetels in de gemeenteraad varieert van minimaal 9 zetels in kleine gemeenten tot maximaal 45 zetels in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Een raad telt altijd een oneven aantal zetels.

Per 5000 extra inwoners groeit de omvang van de gemeenteraad met twee zetels. Dat gebeurt dit jaar in 51 gemeenteraden, waaronder in Wageningen, De Ronde Venen en Schiedam.

Wijdemeren

In Dronten was het aantal inwoners op 1 januari 2025 nog niet de 45.000 gepasseerd, dat gebeurde pas later in het jaar. De gemeente diende een verzoek in en krijgt er toch twee zetels bij.

Het aantal raadsleden kan ook afnemen. Dit jaar daalt het slechts in één gemeente: het Groningse Eemsdelta. Daar gaat de raad van 29 naar 27 zetels.

De gemeente Wijdemeren gaat vanaf 2027 op in Hilversum, waardoor het gezamenlijke aantal raadsleden van 56 daalt naar 39. Inwoners van deze gemeenten gaan vanwege de herindeling pas in het najaar stemmen. De nieuwe raad neemt in 2027 plaats.