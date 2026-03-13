Chinese vicepremier zaterdag naar Parijs voor handelsoverleg VS

PARIJS (ANP/AFP) - De Chinese vicepremier He Lifeng vertrekt zaterdag naar Parijs voor economische besprekingen met de Verenigde Staten. Dat heeft China vrijdag bevestigd. De besprekingen in de Franse hoofdstad worden gezien als een opmaat voor de geplande topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, die later deze maand in China moet plaatsvinden.

"Zoals overeengekomen tussen China en de Verenigde Staten, zal vicepremier He Lifeng een delegatie naar Frankrijk leiden van 14 tot en met 17 maart om economische en handelsbesprekingen te voeren met de Amerikaanse zijde", meldde het Chinese ministerie van Handel in een onlineverklaring.

De gesprekken in Parijs tussen de twee grootste economieën ter wereld werden eerder al bevestigd door Washington. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zal de Amerikaanse delegatie leiden. Vicepremier He Lifeng is de hoogste economische functionaris van China.