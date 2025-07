100.000 mensen geëvacueerd uit grensgebied Thailand en Cambodja

BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft meer dan 100.000 mensen langs de grens met Cambodja geëvacueerd sinds het conflict tussen de twee landen donderdag oplaaide. Spanningen over een betwist grensgebied liepen al langer op en ontaardden donderdagochtend in gewapend conflict.

Het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat 100.672 mensen in vier grensprovincies zijn overgebracht naar opvangcentra. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het dodental in Thailand gestegen naar veertien. Beide landen geven elkaar de schuld voor het oplaaien van het conflict.