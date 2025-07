Curaçao kampt met aanvallen van agressieve bijen, man overleden

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao zijn binnen een week tijd meerdere slachtoffers gevallen na aanvallen door agressieve bijen. Een 62-jarige man is overleden na zo'n aanval. Ook een hond en een papegaai kwamen om het leven na bijensteken. De politie op het eiland heeft richtlijnen aan de bevolking gegeven over hoe om te gaan met dergelijke aanvallen.

De man werd aangevallen toen hij in het oosten van het eiland een terrein wilde schoonmaken. Zijn collega overleefde de aanval door in een woning te vluchten. Lokale media melden inmiddels dat de politie "de handen vol heeft" aan meldingen over bijenaanvallen. Afgelopen woensdag zou de politie vanuit drie verschillende locaties op het eiland zijn gebeld in verband met dergelijke aanvallen.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft een waarschuwing verspreid. Daarin staat dat "bijen alleen agressief worden wanneer hun nest wordt bedreigd". De overheid adviseert mensen die een bijennest aantreffen om de insecten niet te storen, de plek direct te verlaten en niet te proberen de bijen te doden of van het lichaam af te vegen.

Lokale imkers vrezen dat er geëxperimenteerd is met het kruisen van verschillende bijensoorten. Daardoor zouden er meer agressieve bijen op het eiland zijn. Imkers vinden het opvallend dat rookwolken, die in het verleden effectief waren om bijen te verdrijven, bij recente incidenten niet meer lijken te werken.