Gouden handbalsters gearriveerd op Schiphol

De Nederlandse handbalploeg die afgelopen zondag wereldkampioen is geworden in Japan, is geland op Schiphol. De KLM-vlucht waarmee de handbalsters terugkwamen is iets voor 4.30 uur geland op de luchthaven.

De handbalvrouwen veroverde voor het eerst de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het goud door in een zinderende finale van het WK in het Japanse Kumamoto Spanje te verslaan. Het verschil was één doelpunt: 30-29.

De handbalsters, die zich met de wereldtitel ook meteen hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar, kunnen zich gaan opmaken voor een feestje. Sportkoepel NOC*NSF maakte maandag bekend dat de ploeg alsnog is genomineerd voor sportploeg van het jaar. Het sportgala vindt woensdag plaats in Amsterdam.