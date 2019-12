Soms zijn er van die dingen waarvan je niet begrijpt dat je er niet eerder aan hebt gedacht. Dit is er zo eentje. Het inpakken van een cadeautje kan veel handiger en je bespaart bovendien papier.

Een filmpje van de inpakmethode gaat compleet viraal. De reacties variëren van ‘Dit verandert je leven voorgoed’ tot ‘Het is hekserij!’

Oordeel zelf:

You've got to be kidding me. After all these years… pic.twitter.com/dhNgjCVzeG