2019 was op twee na warmste jaar ooit

Dit jaar was het op twee na warmste en op drie na zonnigste jaar ooit gemeten in Nederland. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 11,2 graden, tegen 10,1 normaal, zo meldt Weeronline. Alleen in 2014 en 2018 was het warmer. Uitschieter in 2019 was 25 juli: in Gilze-Rijen werd het toen 40,7 graden. Dat was een nieuw nationaal warmterecord.

De derde plaats op de lijst van warmste jaren wordt gedeeld met 2006 en 2007. Inmiddels is 2019 het zesde te warme jaar op rij, acht jaren uit deze eeuw staan in de top tien warmste jaren. In 2019 kwam het tot veertien warmterecords en één kouderecord.

Ondanks een normale hoeveelheid regen, was ook afgelopen jaar sprake van ernstige droogte. Met 866 millimeter neerslag viel er iets meer neerslag dan gemiddeld, maar het duurde tot de herfst tot het echt nat werd. Bovendien verschilde de hoeveelheid neerslag per regio.

Veel tropische dagen

De kou liet zich afgelopen jaar weinig zien bij het meetstation in De Bilt. Slechts twee keer bleef de temperatuur de hele dag onder nul - een zogeheten ijsdag. Normaal gesproken telt een jaar acht van dat soort dagen. Ook het aantal vorstdagen, met minima onder nul, ligt ver achter op het gemiddelde.

Daartegenover staat een hoger aantal tropische dagen: liefst elf keer steeg het kwik tot boven de 30 graden, zeven keer meer dan gebruikelijk. Het aantal zomerse dagen met temperaturen boven de 25 graden was gemiddeld, het aantal dagen met temperaturen boven de 20 graden lag hoger dan normaal.

Geen code rood

Het aantal weerwaarschuwingen lag relatief laag in 2019. Op honderd dagen, 27 procent van het jaar, gold een waarschuwing - code geel, oranje of rood - in een of meerdere provincies. Het jaar ervoor was dat nog op 123 dagen en het jaar daarvoor zelfs 135.

De meest voorkomende waarschuwing was die voor onweer, op 34 dagen. Daarna volgen waarschuwingen voor mist en windstoten, met 28 en 27 dagen. Voor overvloedige regen werd het minst gewaarschuwd: slechts op 4 dagen werd daar een waarschuwing voor afgegeven.

Code rood werd afgelopen jaar niet afgegeven, code oranje wel: twaalf keer. De laatste keer dat code rood werd afgegeven was op 18 januari 2018, vanwege een zeer zware storm.