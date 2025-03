14-jarige jongens opgepakt om op vuurwapens lijkende voorwerpen

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft vrijdag twee minderjarige jongens aangehouden in Amsterdam omdat ze beiden een voorwerp in handen hadden dat leek op een vuurwapen. Bij de arrestatie is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

Het incident met de twee jongens van 14 jaar gebeurde rond 18.25 uur op de Baden Powellweg in het westen van de stad. De twee trokken de aandacht van de politie omdat ze "opvallend gedrag" vertoonden. Zo droegen ze gezichtsbedekking en handschoenen.

Nadat agenten in burger de twee besloten te controleren, werd het voorwerp dat op een vuurwapen leek gezien. Daarop werd een van de twee jongens aangehouden, waarbij het schot werd gelost. De andere jongen ging ervandoor op een fatbike en ontdeed zich van een voorwerp dat leek op een vuurwapen. Hij kon kort daarna ook worden aangehouden.

Een van de op een vuurwapen lijkende voorwerpen is in beslag genomen. Later is gebleken dat het ging om een nepvuurwapen. Het voorwerp dat door de andere jongen werd weggegooid, is niet meer gevonden.