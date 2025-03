Donald Trump baas taskforce WK 2026: dus succes verzekerd

Het Wereldkampioenschap voetbal van 2026 wordt voor het eerst in de geschiedenis georganiseerd door drie landen: de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Deze unieke samenwerking brengt het toernooi terug naar Noord-Amerika, waar het voor het laatst in 1994 plaatsvond. Wat het extra spannend maakt: de VS is vanaf vorige maand in een handelsoorlog met zowel Mexico als Canada. Daarnaast meent Donald Trump dat Canada geen bestaansrecht heeft en bij zijn VS hoort.

Maar niettemin heeft de FIFA – altijd in de buurt als ergens machtsmisbruik, corruptie of andere ellende aan de orde is - Donald Trump vorige week benoemd tot voorzitter van de Taskforce die van het kampioenschap een succes moet maken. De spanning die hij heeft geschapen tussen de organiserende landen is volgens Trump geen punt.

"Spanning is juist iets goeds, daar wordt het alleen maar beter van", zei hij tijdens een persmoment.

De taskforce moet de veiligheid en de planning van het toernooi op poten zetten. Naar verwachting komen er miljoenen bezoekers op het toernooi af. Het WK 2026 krijgt voor het eerst 48 deelnemers, die bij elkaar 104 wedstrijden gaan spelen. De finale is op 19 juli in New Jersey.

Trump sprak in Washington met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Het is een grote eer voor ons land om dit toernooi te organiseren", zei de 78-jarige president.

Infantino liet zich geheel in de stijl van Trump uit over het volgende WK. "We zijn hier om de beste show op deze planeet ooit te organiseren", zei de Zwitser.