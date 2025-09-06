ECONOMIE
1411 deelnemers zetten wereldrecord watertrappelen neer

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 21:54
anp060925109 1
AMSTERDAM (ANP) - Een poging zaterdagmiddag om het wereldrecord watertrappelen te verbeteren is gelukt. Dat laat een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki weten. 1411 mensen deden om 15.55 uur op verschillende locaties in Nederland mee aan de poging om één minuut te watertrappelen.
Het vorige officiële record, uit 2012, stond op 1231 deelnemers. In 2013 werd het record al officieus verbroken in Almere, met 1276 deelnemers.
Met de recordpoging wilden Mbarki en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam aandacht vragen voor de zwemveiligheid van kinderen. Mbarki, die zaterdag ook afzwom voor zijn zwemdiploma A, deed zelf ook mee.
"In een waterrijk land als Nederland is zwemmen een basisvaardigheid, net als lezen en schrijven. Iedereen moet de kans krijgen om veilig te kunnen zwemmen. Ik wil laten zien dat je nooit te oud bent om het te leren en met plezier het water in te gaan. We zouden ervoor moeten zorgen dat ieder kind gratis zwemles kan krijgen", aldus de wethouder.
