Opnieuw veel arrestaties in Londen om steun voor Palestine Action

LONDEN (ANP/AFP) - Opnieuw zijn veel mensen gearresteerd bij een steunbetuiging voor de verboden organisatie Palestine Action in Londen. Britse media melden een aantal van 150.

Voor de betoging verzamelden zich zo'n duizend mensen bij het Britse parlementsgebouw, daarmee hun arrestatie riskerend. Een maand geleden pakte de politie 365 betogers op, wat de dag erna verder opliep tot zeker 466. Van hen zullen er ruim honderd uiteindelijk worden vervolgd. Zaterdag kwam het tot wederom een confrontatie met de politie, waarna de arrestaties volgden. De demonstranten riepen leuzen als "schaam je" en "jullie steunen genocide". Ook was er een tegendemonstratie.

De Britse regering bestempelde Palestine Action in juli als een terroristische organisatie. Dat gebeurde nadat enkele leden van de actiegroep een Engelse luchtmachtbasis waren binnengedrongen en enkele militaire vliegtuigen met rode verf hadden besmeurd.