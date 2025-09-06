Spaanse wielrenner Soler wint veertiende etappe van Vuelta

LA FARRAPONA (ANP) - Marc Soler heeft de veertiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 31-jarige Spanjaard van UAE Team Emirates ontsnapte op de slotklim uit een grote kopgroep en kwam solo over de finish op de top van Alto de La Farrapona.

Jonas Vingegaard blijft het algemeen klassement aanvoeren. De Deense kopman van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike finishte met een achterstand van 39 seconden als tweede, met zijn grote concurrent João Almeida in zijn wiel. Soler bezorgde UAE Team Emirates de zevende ritzege in veertien etappes in deze Vuelta. Vingegaard heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 48 seconden op Almeida.

Een kopgroep van 24 renners nam ruim zes minuten voorsprong op het peloton, waar de ploeggenoten van Vingegaard lang op kop reden. Op de Puerto de San Lorenzo, de voorlaatste beklimming van de dag, namen de renners van UAE Team Emirates de regie over in de achtervolgende groep. Ze hoopten dat hun kopman Almeida nog net zo goed in vorm was als vrijdag, toen hij de dertiende etappe naar de top van de gevreesde Angliru won.

Voorsprong

Onderaan de Alto de la Farrapona was de voorsprong van de vluchters tot ruim drie minuten geslonken. Soler concludeerde dat het tempo van de kopgroep te laag was. De Spanjaard viel aan en kreeg Johannes Staune-Mittet mee. De Noor kon het tempo van Soler even volgen, maar haakte 15 kilometer voor de finish af.

Zo ontstond een beetje de vreemde situatie dat Soler op kop reed en zijn ploeggenoten het tempo in het peloton verhoogden om hun kopman Almeida te helpen. Uiteindelijk hield Soler stand en bleek Almeida niet in staat om Vingegaard te lossen. De Deen passeerde hem zelf tijdens een sprintje naar de finish.