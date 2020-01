Premier Australië stelt onderzoek in naar afhandeling bosbranden

CANBERRA (ANP) - De Australische premier Scott Morrison gaat een onderzoek instellen naar de afhandeling van de bosbrandencrisis in zijn land. Dat zei de premier zondag in een interview met televisiezender ABC.

Morrison kreeg de laatste maanden fikse kritiek te verduren, omdat hij in de ogen van veel Australiërs een onvoldoende scoort voor zijn aanpak van de bosbranden. Ook zou de regering te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan.

De premier wil dat een onderzoekscommissie de aanpak van de Australische regering tegen het licht houdt. Volgens Morrison is daar "overduidelijk behoefte aan", zei hij in het interview. Ook zei de premier toe te gaan bekijken hoe de Australische uitstoot van broeikasgassen verder omlaag kan op een manier die in lijn is met de "bredere economische en sociale belangen" van zijn land.

De branden in Australië hebben sinds oktober aan zeker 28 mensen en een half miljard dieren het leven gekost. Ruim 10 miljoen hectare aan grond is afgebrand, een gebied zo groot als Zuid-Korea.