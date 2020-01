Deel branden in Australië lijkt onder controle

Brandweermannen in de Australische deelstaat New South Wales zeggen dat ze eindelijk de overhand hebben in het gevecht tegen de enorme branden die al maandenlang de noordwestelijke buitenwijken van hoofdstad Sydney teisteren. Een megabrand die het platteland verschroeide, lijkt onder controle. Bovendien wordt later deze week regen verwacht.

De regionale brandweercommandant Shane Fitzsimmons zei maandag tijdens een bezoek aan het getroffen gebied dat "een klein gebied met branden nog geblust moet worden."

De branden hebben in de deelstaat meer dan 800.000 hectare verwoest, een gebied groter dan Oostenrijk.

Het meteorologische instituut verwacht de komende week 50 millimeter regen die een einde maakt aan een langdurige droogte. Als die voorspelling uitkomt "dan worden al onze kerst-, verjaardags-, verlovings-, jubileum-, huwelijks- en afstudeercadeaus samengevoegd", zegt de plaatselijke brandweer.