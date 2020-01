Helikopter Bryant vloog te laag om gevolgd te kunnen worden

De piloot van de verongelukte helikopter met daarin basketballegende Kobe Bryant vloog te laag om gemonitord te kunnen worden in de mist. Dat blijkt uit audio-opnamen van de gesprekken tussen de piloot en de luchtverkeersleiding.

De Sikorsky S-76 helikopter stortte neer op een steile heuvel in een natuurgebied buiten Calabasas, een stad ten noordwesten van Los Angeles. Hierbij kwamen naast de 41-jarige Bryant en zijn 13-jarige dochter nog zeven personen om het leven. Dichte mist hing over de heuvels waar de helikopter crashte. De zicht was zo slecht dat de Los Angeles Politie en het bureau van de sheriff van Los Angeles County hun helikopters aan de grond hielden.

Volgens de gesprekken vroeg de piloot aan de luchtverkeersleiding om gevolgd te worden. Hij kreeg echter te horen dat hij te laag vloog om door een radar te kunnen worden opgepikt. "Two echo x-ray, je vliegt nog steeds te laag om op dit moment gevolgd te worden", kreeg de piloot te horen.

De piloot probeerde wellicht onder het wolkendek te blijven zodat hij zicht op de grond had. Het ongeluk wordt onderzocht door Amerikaanse Federale Luchtvaartdienst FAA en de Amerikaanse Onderzoeksraad NTSB.