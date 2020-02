Gezin uit vliegtuig gezet vanwege lichaamsgeur

Een gezin uit de Amerikaanse staat Michigan is van een vlucht naar Detroit gehaald vanwege hun lichaamsgeur. De familie stapt naar de rechter.

Vorig jaar in januari werd Yehuda Yosef Adler, zijn vrouw Jennie en hun jongste dochter vriendelijk verzocht uit te stappen, nadat ze nog geen vijf minuten aan boord waren van het vliegtuig van American Airlines. Volgens hen maakte het personeel opmerkingen over hun joods-orthodoxe geloof. Zo zou een medewerker hebben gezegd dat orthodoxe joden slechts één keer per week douchen.

Volgens de luchtvaartmaatschappij had hun religie er niets mee te maken, maar ging het enkel om de lichaamsgeur van de man. Meerdere passagiers zouden daarover hebben geklaagd. Het gezin vroeg naar eigen zeggen zeker twintig mensen bij de gate of zij vonden dat ze stonken, maar niemand zei iets te ruiken. Meneer Adler zei ook dat ze allemaal die ochtend hadden gedoucht. Uiteindelijk kreeg het gezin een hotelkamer en maaltijden vergoed en konden ze een dag later alsnog vertrekken.

American Airlines is smaad, emotionele schade en discriminatie op basis van religie ten laste gelegd. De luchtvaartmaatschappij houdt vol dat het hen om de lichaamsgeur en het welzijn van de overige passagiers ging.