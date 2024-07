15 doden bij aanval Israël op schuilplaats vluchtelingen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij een Israëlisch bombardement op een school waar vluchtelingen verblijven in de Gazastrook zijn vijftien doden gevallen, zegt de civiele bescherming in het gebied. Het Israëlische leger (IDF) zegt dat het "terroristen" heeft getroffen.

In de getroffen Abu Araban-school in de plaats Nuseirat in centraal Gaza verblijven "duizenden ontheemden", zei woordvoerder Mahmoud Basal van de civiele beschermingsdienst. De vijftien slachtoffers zijn volgens hem in meerderheid vrouwen en kinderen.

De aanval op de door de Verenigde Naties beheerde Abu Araban-locatie is de vijfde in acht dagen op een school die is omgevormd tot schuilplaats. Bij een zware luchtaanval op zaterdag in de stad Khan Younis werd volgens de Palestijnse autoriteiten het vluchtelingenkamp Al Mawasi getroffen. Daarbij vielen negentig doden, de helft vrouwen en kinderen. De IDF doodde bij de luchtaanval naar eigen zeggen een brigadecommandant van Hamas.