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15 jaar cel voor Noord-Ierse oud-partijleider om zedenmisdrijven

Samenleving
door anp
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BELFAST (ANP) - De voormalige leider van de pro-Britse DUP-partij in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson, is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor meerdere seksuele misdrijven tegen jonge kinderen. Hij werd afgelopen juni al schuldig bevonden aan de achttien misdrijven, waaronder verkrachting.
Donaldson pleegde de misdrijven tegen twee vrouwen toen zij nog kinderen waren. Het misbruik begon bij hen beiden toen ze zeven jaar waren, en vond plaats tussen 1985 en 2008. De oud-politicus heeft altijd ontkend. De BBC schrijft dat er volgens de rechter "geen enkel woord van spijt, verontschuldiging of schaamte" is geweest. En dat de rechter ook niet denkt dat dit ooit zal komen.
De oud-politicus was van 2019 tot 2024 fractieleider van de Democratic Unionist Party (DUP) in het Lagerhuis. Van 2021 tot 2024 was hij politiek leider van de partij. In 2016 werd hij geridderd vanwege zijn jarenlange verdiensten in de politiek. Deze ridderorde werd hem afgelopen juli na de veroordeling ontnomen.
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