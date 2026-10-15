ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Novaja Gazeta meldt arrestatie van hoofdredacteur

Samenleving
door anp
anp151026143 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/AFP) - De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta is aangehouden. Het dagblad meldt dat Sergej Sokolov is meegenomen voor verhoor nadat zijn huis was doorzocht.
Sokolov was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar, terwijl hij een redactievergadering moest voorzitten. Er zou een advocaat op pad zijn gestuurd om hem bij te staan.
Novaja Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om haar onderzoeksjournalistiek. Oprichter Dmitri Moeratov won enkele jaren geleden de Nobelprijs voor de Vrede.
Inval
De krant botst vaker met de autoriteiten en kreeg het label "buitenlandse agent", wat beperkingen met zich meebrengt. In april was er een inval bij kantoren van het medium in Moskou.
De Russische autoriteiten hebben hun greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Journalisten die onafhankelijk willen blijven, werken in sommige gevallen vanuit het buitenland.
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

246188475_m

Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

Kringen_masturberen_auto_header_AI

Waarom is masturberen in een auto eigenlijk verboden?

Loading