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15-jarige zwaargewond geraakt bij Franse onderwijsprotesten

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Bij de protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaargewond geraakt aan de hand, nadat de leerling vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. Dat melden meerdere Franse media op gezag van de lokale autoriteiten. Onduidelijk is om wat voor projectiel het gaat.
Volgens BFMTV, dat zich baseert op de prefectuur waaronder Lens valt, zou de jongen zijn hand hebben verloren. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in het nabijgelegen Lille en verkeert niet in levensgevaar. Op Facebook meldt de school dat, gegeven het incident, alle lessen per direct op afstand worden gegeven.
De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit en -voorzieningen in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Oud-minister en presidentskandidaat Bruno Retailleau riep in dat licht maandag op de leeftijd waarop het volwassenenstrafrecht ingaat te verlagen naar 15 jaar.
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