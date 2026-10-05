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Brussel maakt 130 miljoen extra vrij voor drones bij EU-grenzen

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen, werd maandag bekendgemaakt. Het geld is zowel bedoeld om grenstoezicht op te voeren als om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen, staat in een persbericht.
Eind 2025 was 250 miljoen euro en eerder dit jaar 169 miljoen euro vrijgemaakt voor onder meer bewakingsdrones die gebruikt kunnen worden door EU-grensstaten en de EU-grensbewakingsdienst Frontex. Het budget van ruim een half miljard euro dat inmiddels vanuit Brussel is vrijgemaakt, moet eraan bijdragen dat "de EU-buitengrenzen worden versterkt en de interne veiligheid wordt vergroot", aldus de Commissie.
In februari kondigde de Commissie aan een zogeheten expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten. Dat moet lidstaten helpen informatie en expertise uit te wisselen over dronegebruik en dronebestrijding.
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