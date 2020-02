Dat is gek: Nergens zoveel linkshandige mensen als in Nederland

Je zou verwachten dat het aantal linkshandige mensen redelijk gelijkmatig over de wereld is verdeeld. Dat is niet zo. Nergens zijn er zoveel linkshandigen als in Nederland.

Toegegeven: De VS volgt op de voet en ook landen als Canada en het Verenigd Koninkrijk blijven niet ver achter, maar in Japan en China is de linkse hand veel minder vaak dominant: nog geen vijf procent werkt daar overwegend met links.

Belangrijkste verklaring is dat vroeger, om onduidelijke redenen, links schrijven als iets slechts werd beschouwd. Ook in westerse landen was het tot enkele decennia geleden normaal om te oefenen met rechts als je eigenlijk links was. De verschillen in percentages zou je dus kunnen zien als de mate waarin met links werken sociaal geaccepteerd is. Verder zal het verschil tussen landen op toeval berusten.