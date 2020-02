Amerikaanse padvinderij bijna ten onder aan seksschandalen

De Amerikaanse padvinderij heeft surveillance van betaling aangevraagd. Niet omdat padvinderij uit de mode zou zijn – er zijn in de VS nog 2 miljoen actieve padvinders – maar omdat er duizenden schadeclaims zijn vanwege seksueel misbruik. 8000 misbruikende hopmannen en andere volwassenen zijn al geïdentificeerd, maar er komen nog altijd nieuwe beschuldigingen binnen van mannen die zeggen dat hun levensgeluk negatief is beïnvloed door misbruik in de padvinderij.

Net als bij de katholieke kerk wist ook bij de Boyscouts de leiding van het misbruik. Daders en vermoedelijke daders werden op een lijst gezet, zodat ze niet weer op kamp werden gestuurd met kwetsbare kinderen. Maar verder werd er niet ingegrepen. Die geheime lijsten zijn dankzij rechters in het bezit gekomen van advocaten van slachtoffers. Sindsdien regent het schadeclaims.