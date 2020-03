Paus al drie dagen ziek. Wat mankeert hij?

Aswoensdag was de laatste keer dat paus Franciscus in het openbaar werd gezien. Hij was toen (minimaal) verkouden: hij hoestte en haalden onder zijn gewaden vandaan een grote zakdoek.

Sindsdien zijn alle openbare afspraken afgezegd, ‘omdat de paus een lichte ziekte heeft’, zoals de officiële lezing luidt. Pauselijke woordvoerders hebben zich door de eeuwen heen niets aangetrokken van de waarheid als het ging om de gezondheid van een paus. Zodra een paus serieus ziek is breekt immers de strijd om de macht uit. Er zijn zelfs geruststellende medische bulletins uitgegeven over dode pauzen. En nog op 28 september 1978 werd gelogen over de dood van Johannes Paulus I.

Maar het is goed denkbaar dat de woordvoerders van deze paus niet liegen en dat hij inderdaad niet veel mankeert