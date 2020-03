Studie: een maand zonder Facebook maakt ons gelukkiger

We hebben allemaal weleens het gevoel dat ons social mediagebruik wel wat minder kan, maar tegelijkertijd zien we ook de voordelen van het vermaak. Een nieuwe studie wijst uit dat we er toch goed aandoen om die telefoon vaker weg te leggen.

Onderzoekers van onder meer Stanford University vroegen 2.743 Facebookgebruikers een maand lang geen Facebook te gebruiken. Vervolgens werd hun welzijn, nieuwsconsumptie en mediagebruik gemeten.

In het wetenschappelijke tijdschrift American Economic Review staat dat de proefpersonen ten eerste gemiddeld een uur per dag aan tijd overhouden. Dat komt direct door het niet meer scrollen op de tijdlijn, maar ook door het niet aanklikken van links naar nieuwsberichten via Facebook en het niet gebruiken van apps waarvoor inloggen via Facebook nodig is, zoals Spotify en Tinder. De deelnemers keken in plaats daarvan meer televisie en spraken meer af met vrienden en familie.

Ten tweede bleek de onderzochte groep mensen gelukkiger te worden zonder Facebook. Ze waren tevredener met hun leven en hadden minder last van angstige en depressieve gevoelens. Het ging om een kleine, maar significante verbetering van welzijn.

Ten derde nam zonder Facebook de nieuwskennis af, maar kregen deelnemers wel een minder gepolariseerde mening over politiek en beleid. Tenslotte was het nog zo dat mensen na het onderzoek minder gebruik gingen maken van Facebook. De app werd 22 procent minder geopend en sommigen verwijderden de app helemaal. Volgens de onderzoekers is dat een bewijs dat mensen een leven zonder Facebook fijner vinden dan ze dachten.