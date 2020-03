Ze waren 17 jaar lang beste vriendinnen. Tot ze zussen bleken te zijn

Al zeventien jaar zijn Ashley Thomas en Latoya Wimberly uit Philadelphia beste vriendinnen. Als kind hadden ze precies hetzelfde spleetje tussen hun tanden. Ze hebben hoge jukbeenderen, dezelfde huidtint en schoenmaat. Dat is geen toeval zo blijkt nu.

De twee delen opvallend veel voorkeuren en hobby’s. Zo houden ze van dezelfde muziek en kleding en hadden ze zelfs enige tijd twee broers als partner. Het is ‘een onverbreekbare band,” vertelt Wimberly tegen CNN. Er gaat geen dag voorbij dat ze elkaar niet spreken. “We zitten als lijm aan elkaar vast,” beaamt Thomas. Jarenlang verwezen ze naar elkaar als zussen. Vorige maand kwamen ze erachter dat ze dat ook echt zijn.

Het balletje ging aan het rollen toen Thomas (31) een aantal foto’s op Facebook plaatste van een feestje van Wimberly (29). Daarop was de vader van Wimberly te zien. Een vriendin van Thomas’ moeder herkende de man. “Ze vertelde dat zij en mijn moeder vroeger als tieners met hem omgingen,” aldus Thomas. Daarop liet Wimberly een foto van de vrouw aan haar vader zien. Die herkende haar onmiddellijk en ook de moeder van Thomas bleek hij te kennen. Kenneth Wimberly zei zelfs dat hij een korte romance met haar had gehad.

Op dat moment hoorde hij van Thomas dat zij niet door haar biologische vader is grootgebracht en dat zij hem niet kent. Haar moeder is al lang geleden overleden. Ze vragen zich af of het mogelijk is dat Kenneth haar vader is. Een DNA-test heeft uitgewezen dat dit inderdaad zo is.

Ashley Thomas en Latoya Wimberly zijn dus niet alleen beste vriendinnen, maar ook zussen. “Big Kenny was als een vader voor me. Hij was er altijd voor mij en al die tijd hadden we geen idee,” reageert Thomas emotioneel. “Ik vind het nog steeds ongelooflijk, maar ik hoop dat hij een rol gaat spelen in het leven van mijn kinderen.”