In Nederland grijpt het coronavirus hard om zich heen. Ons land lijkt het patroon van Italië te volgen en dat zou betekenen dat ons nog veel ellende staat te wachten. Wat we eraan kunnen doen? We moeten ons gedragen als een Aziaat.

Dat zegt Nadine Voelkner, assistent-professor aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het globale beeld van deze pandemie is dat de verspreiding van het virus in Europa sneller gaat dan in een aantal Aziatische landen”, zegt Voelkner in het AD. Ze is assistent-professor aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de omgang van overheden met ziektes. “Dat heeft alles te maken met de ervaring in Azië met de SARS-uitbraak in 2003. In een land als Hongkong heeft dat destijds echt diepe sporen achtergelaten. Dat land heeft veel lessen geleerd, en fors geïnvesteerd in voorlichting en preventie.”

Niemand op straat

Voelkner appte met een vriendin in Hongkong. “Er is niemand op straat, vertelde ze. Mensen mijden winkels, de meeste mensen werken thuis, iedereen draagt mondkapjes. Alleen in supermarkten en apotheken is het nog druk. En ze wast duizend keer per dag haar handen, zoals ze het zelf omschreef.”

Dat terwijl er in Hongkong maar 130 coronagevallen zijn. Toch houden alle burgers zich strikt aan de voorschriften. En dat is precies waarom het virus in Azië zo snel beteugeld werd. “Hier in Nederland beseffen mensen niet hoe groot de dreiging is van Covid-19. In Azië weet iedereen hoe belangrijk het is om contacten te vermijden. Dat besef zit diep verankerd in de maatschappij.”

Azië kopiëren

We moeten in rap tempo allemaal het gedrag van de mensen in Azië kopiëren, vindt de wetenschapper. Maar dat valt niet mee. Nederland is geen Singapore of China. “Daar heb je autoritaire regimes. Als die wat zeggen, dan wordt daar over het algemeen naar geluisterd. Bovendien zijn ze erin geslaagd om bij mensen het idee tussen de oren te krijgen dat iedereen verantwoordelijk is voor het beheersen van de epidemie.”

Dat idee is er in Nederland duidelijk nog niet.