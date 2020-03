Bij de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is volgens Braziliaanse media na een eerste test het nieuwe coronavirus geconstateerd. De communicatiechef van Bolsonaro, Fabio Wajngarten, heeft de aandoening opgelopen. Dat bleek nadat hij in het afgelopen weekeinde met een Braziliaanse delegatie in Florida op bezoek was geweest bij president Trump. Wajngarten staat op een van de foto's naast Trump. Die heeft laten weten hier niet bezorgd over te zijn.