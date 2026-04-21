Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

De crisis rond de Straat van Hormuz begint nu voelbaar te worden voor iedereen die deze zomer wil vliegen . Door de geblokkeerde doorgang stokt de toevoer van olie en daarmee de productie van kerosine, waar de Europese luchtvaart sterk afhankelijk van is. Volgens Europese luchtvaart- en luchthavensorganisaties heeft Europa nog grofweg enkele weken aan voorraad als de situatie niet verbetert. Dat betekent dat de impact precies in aanloop naar het hoogseizoen kan toeslaan.

Voor reizigers is de eerste fase nu al zichtbaar in de prijzen: vliegtuigbrandstof is naar recordniveaus gestegen en maatschappijen rekenen die hogere kosten door in duurdere tickets en toeslagen. Daarnaast worden routes omgeleid en beperken sommige luchthavens de mogelijkheid om volledig te tanken, wat de marges in het vluchtschema kleiner maakt. Branchepartijen waarschuwen dat eind april en begin mei de eerste echte tekorten kunnen ontstaan, waardoor maatschappijen gedwongen worden om vluchten te schrappen of te bundelen. In de praktijk zullen dan vooral minder rendabele of minder drukke vluchten als eerste sneuvelen, niet de allerdrukste zomerroutes.

Voor de zomermaanden mei en juni schetsen Europese luchthavens een scenario van een “structureel tekort” als de Straat van Hormuz dicht of zeer onzeker blijft. In dat geval dreigt een merkbare inkrimping van het aantal vluchten in Europa, precies op het moment dat de vraag naar vakantietickets piekt. Luchtvaartmaatschappijen zullen dan moeten kiezen: longhaul‑vluchten naar Azië en het Midden-Oosten liggen het meest onder druk, extra capaciteit en minder volle vluchten binnen Europa vormen daarna de volgende categorie. Reizigers kunnen te maken krijgen met omboekingen, langere reistijden door omvliegen en op sommige trajecten simpelweg geen beschikbaarheid meer op gangbare tijden.

Zelfs als de Straat van Hormuz later dit jaar weer opengaat, is de crisis niet direct voorbij. De internationale luchtvaartorganisatie IATA verwacht dat de verstoring in de brandstofketen nog maanden doorwerkt, met blijvend hogere kerosineprijzen dan vóór de oorlog in het Midden-Oosten. Dat betekent dat tickets ook na een eventuele heropening langer duur blijven en luchtvaartmaatschappijen voorzichtig blijven met het opbouwen van extra capaciteit. Voor jouw zomer 2026 komt het erop neer dat de kans groot is dat je nog kunt vliegen, maar tegen hogere prijzen, met minder keuze en met een reëel risico op schemawijzigingen of uitval van bepaalde vluchten.

