Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

door Peter Janssen
dinsdag, 21 april 2026 om 8:51
om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502
Vanaf 1 mei verandert er iets kleins bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen dat grote gevolgen kan hebben: betalingen en teruggaven lopen voortaan via Rabobank. Oplichters zijn er als de kippen bij om hier misbruik van te maken.
De overstap was al aangekondigd: de fiscus verruilt ING voor Rabobank. In de praktijk betekent het dat iedereen die geld overmaakt of ontvangt alert moet zijn. Vooral bij periodieke overboekingen is actie nodig: daar moet het rekeningnummer handmatig worden aangepast. Wie via iDEAL of automatische incasso betaalt, merkt in principe niets van de wijziging.

Het echte risico ligt ergens anders. Criminelen liggen op de loer en grijpen dit soort veranderingen graag aan. “Bij aanpassingen in betaalgegevens is er kans op misbruik door criminelen via phishingpogingen”, waarschuwen de diensten.
Phishing is een bekende truc: een mailtje, sms of appbericht dat er betrouwbaar uitziet, maar in werkelijkheid bedoeld is om gegevens of geld af te troggelen. En juist nu is het extra opletten geblazen. Want een bericht over een nieuw rekeningnummer klinkt ineens een stuk geloofwaardiger.

Daarom stuurt de overheid nog maar eens een duidelijke boodschap de ether in, waarin ze erop wijzen dat de diensten nooit via e-mail, sms, berichten-apps of telefoon vragen om betaalgegevens of om direct geld over te maken.
Twijfel je? Check altijd het rekeningnummer via de officiële website van de Belastingdienst.

