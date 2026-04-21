Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

Poetins oorlogseconomie draait op volle toeren, maar onder de motorkap kraakt en piept het Russische model gevaarlijk.

Officiële cijfers laten zien dat de Russische economie blijft groeien, zelfs sneller dan veel westerse landen. Het IMF schatte de groei in 2024 op ruim 3 procent, een opvallend herstel na de eerste sanctieschok van 2022. In Moskou klinkt triomf: het Westen zou zich hebben verkeken op de veerkracht van Rusland. Maar achter die groeicijfers schuilt een economie die steeds smaller, kwetsbaarder en afhankelijker wordt van oorlog en grondstoffen.

De motor van Poetins economie is niet innovatie of productiviteit, maar oorlogsinvesteringen en overheidsuitgaven. Defensie-uitgaven en sociale compensatie slokken een steeds groter deel van de begroting op, terwijl de particuliere sector klem zit tussen mobilisatie, onzekerheid en sancties. Oorlogsproductie telt positief mee in het bbp, maar bouwt geen welvarende toekomst. Het is groei die je later dubbel terugbetaalt: met verouderde industrie, brain drain en een uitgeholde middenklasse.

Tegelijk verliest Rusland zijn gouden inkomstenbron . De olie- en gasopbrengsten zakten in 2023 naar het laagste niveau in drie jaar, door prijsplafonds en omgeleide stromen naar Azië met forse kortingen. In 2025 en 2026 lopen die inkomsten verder terug en daalt het aandeel van olie en gas in de begroting van meer dan de helft naar grofweg een vijfde. De schatkist blijft gevuld dankzij hogere belastingen en een zwakke roebel, maar dat is noodverband: de koek wordt niet groter, alleen anders verdeeld.

Sancties doen de rest. Westerse technologie, onderdelen en kennis zijn grotendeels afgesneden, waardoor Rusland gedwongen is duurdere, minder efficiënte alternatieven uit niet-sanctielanden te halen. Dat remt productiviteit en modernisering. Tegelijk raakt de arbeidsmarkt overspannen: honderdduizenden – vaak hoogopgeleide – Russen zijn vertrokken, terwijl honderdduizenden anderen aan het front zitten. Op korte termijn levert dat kraptegedreven groei op, op langere termijn een uitgeputte en vergrijzende samenleving.

Poetins Rusland lijkt economisch overeind, maar het is een oorlogseconomie op afbetaling. De rekening komt later – en die wordt hoog.