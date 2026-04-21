Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Scroll door hardloopvideo’s op sociale media en je krijgt het idee dat je zonder elektrolyten geen meter vooruitkomt. Zakjes, poeders en drankjes vliegen je om de oren. Maar volgens sportfysiotherapeut Leon Krznaric is die hype zwaar overdreven.

Eerst even de basis. Elektrolyten zijn simpel gezegd zouten, zoals natrium, die je lichaam nodig heeft om goed te functioneren. „Ons lichaam heeft een natuurlijke zoutbalans: op celniveau helpen natrium en kalium in een bepaalde verhouding ons lichaam optimaal functioneren. Ook het vochtgehalte speelt daarbij een belangrijke rol’’, legt Krznaric uit in het AD.

Zouten

Bij zweten verlies je inderdaad zout. Hoeveel? Dat verschilt. Warmte speelt een rol, net als je genen. „Dat is voor een deel genetisch bepaald. Bij sommige mensen zie je als ze intensief sporten witte vlekken op hun kleding ontstaan, zij raken relatief veel zout kwijt.’’

Maar hier komt de nuance die vaak ontbreekt: voor de gemiddelde recreatieve hardloper is dat verlies helemaal niet zo problematisch. „Elektrolyten zijn nu een hype, vooral in het hardlopen , maar verreweg de meeste mensen hebben ze niet extra nodig.’’ Zelfs niet als je een marathon loopt. „Nee, ook dan is dat voor de meeste recreatiedeelnemers hoogstwaarschijnlijk niet nodig.’’

Extreem sporten

Pas bij extreme inspanningen wordt het interessant. Denk aan triatlons of wedstrijden van 10 tot 12 uur in de hitte. Dan kan extra zout zinvol zijn. Maar zelfs dan hoef je geen dure potjes te kopen.

Er is namelijk een goedkoper alternatief: ORS, bekend van de drogist. Een mix van zouten en druivensuiker die normaal wordt gebruikt bij uitdroging. „Dat is te koop bij de drogist, en in verhouding veel minder duur dan elektrolytensupplementen.’’

Marketing

Wat werkt dan wél? Simpel: goed eten en drinken. „Koolhydraten zijn brandstof en helpen je lichaam vocht vast te houden. Dat helpt uitdroging voorkomen.’’ En tijdens het lopen: water pakken en eventueel een gelletje.

Laat je niet gek maken door marketing. Je lichaam kan meer aan dan je denkt. Die dure poeders heb je helemaal niet nodig.