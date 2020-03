‘Russische desinformatie over corona om paniek te zaaien’

Russische media zijn een "aanzienlijke desinformatiecampagne" tegen het Westen begonnen om de impact van de coronacrisis via paniek en wantrouwen te vergroten. Dat staat volgens persbureau Reuters in een intern document van de EU-buitenlanddienst (EEAS). Het zou gaan om staatsmedia en andere pro-Kremlin kanalen.

"Het doel van de desinformatie vanuit het Kremlin is de gezondheidscrisis in westerse landen te verergeren, in lijn met de bredere Kremlin-strategie om Europese samenlevingen te ondermijnen", citeert het persbureau uit het document.

Dinsdag waarschuwde de Europese Commissie het publiek al "op te passen voor nepnieuws en desinformatie die kwaadaardig en misleidend is". Volgens het dagelijks EU-bestuur wordt veel onzin beweerd over het coronavirus, vooral op sociale media. Voor gedetailleerde aanbevelingen kunnen mensen volgens de commissie het best terecht bij de nationale en lokale gezondheidsautoriteiten.