Belgische viroloog: “Ga deze zomer niet op vakantie”

We kunnen en willen niet te ver vooruit kijken. De bekende Belgische viroloog Marc van Ranst doet dat wel. Hij verwacht dat de coronacrisis mogelijk ook een streep zet door onze vakantieplannen.

“Stel dat het virus midden of eind mei ten einde loopt in ons land, dan betekent dat nog niet dat het ook uitgedoofd is in andere landen, waar corona nu pas de kop opsteekt of zelfs nog moet doorbreken,” aldus Van Ranst.

“Ik zou alleszins een pauze inlassen voor internationale reizen. Vorig jaar was ik in de Ardennen: dat was heel fijn. Ik zou nu ook kiezen voor een vakantie in eigen land. Al was het maar om de horeca te ondersteunen. Naar zee kan ook, als we voldoende afstand houden van elkaar.”

Van Ranst verwacht ook dat de grote festivals worden afgelast. Kleinere evenementen kunnen wel doorgaan, mits de teller op nul staat wat het aantal besmettingen betreft.

Opmerkelijk genoeg is hij voorstander van het openhouden van de scholen en de Nederlandse aanpak om groepsimmuniteit te laten ontstaan. “Ik rekende op de schoolkinderen om bij te dragen aan de groepsimmuniteit, maar de politiek heeft de wetenschap daar niet in gevolgd,” zegt de viroloog.