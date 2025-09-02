Zo weet je of je een psychopaat date

Uit onderzoek blijkt dat mannen die succesvol zijn op datingapps vaker psychopathische trekken hebben. Vooral op apps als Tinder hebben zij meer seksuele contacten dan anderen.

Professor Lennart Freyth en zijn team onderzochten bijna 500 gebruikers van datingapps. Zij ontdekten dat mannen met kenmerken zoals impulsiviteit, ongevoeligheid en een gebrek aan empathie vaker succesvol zijn op datingapps, vooral voor losse contacten. Deze mannen kunnen charmant en manipulatief zijn en liegen soms over hun intenties. Het betekent natuurlijk niet dat elke succesvolle man op een datingapp een psychopaat is, maar bepaalde eigenschappen vergroten de kans op succes bij vluchtige relaties.

Het daten met een psychopaat kan emotioneel verwoestend zijn, vooral omdat deze personen vaak hun ware aard verbergen achter een charmant masker. Hier zijn de belangrijkste signalen waaraan je kunt herkennen of je mogelijk met een psychopaat date.

Vroege waarschuwingssignalen

Een belangrijke rode vlag volgens recent onderzoek uit 2025 is het datingverleden van je partner. Mannen die aangeven veel seks te hebben v ia datingapps en veel kortetermijnrelaties hebben gehad, scoren vaak hoger op psychopathie . Ze volgen een "leef snel en vergeet"-strategie en geven de voorkeur aan korte relaties zonder emotionele gehechtheid.

Emotionele kenmerken

Gebrek aan empathie en emotionele diepgang

Psychopaten tonen een schrijnend gebrek aan emotionele betrokkenheid. Ze voelen weinig tot geen compassie voor de gevoelens van anderen, hebben oppervlakkige emoties die vaak dramatisch, kortstondig en onecht aanvoelen, kunnen geen emotionele steun bieden aan hun partner en reageren onverschillig als iemand anders verdriet of pijn heeft.

Afwezigheid van schuldgevoel

Een psychopaat kent geen spijt of schuldgevoelens. Als ze al spijt hebben, is dit meestal omdat een foute beslissing henzelf benadeelt, niet omdat ze iemand pijn hebben gedaan. psychologie+2

Gedragspatronen in relaties

Manipulatie en controle

Psychopaten zijn uitstekende manipulatoren. Ze lezen andere mensen goed en weten precies hoe ze charmant en perfect kunnen overkomen. Ook gebruiken ze partners voor hun eigen gewin, zowel financieel als seksueel , en vertonen ze list en bedrog zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor anderen.

Pathologisch liegen

Frequente leugens zijn een kernkenmerk. Psychopaten zijn notoire leugenaars die geen moeite hebben als ze worden betrapt, hebben voor alles een excuus of reden en zijn zeer bedreven in het vertellen van overtuigende leugens.

Persoonlijkheidskenmerken

Narcisme en oppervlakkigheid

Een psychopaat heeft een sterk opgeblazen ego en gevoel van eigenwaarde, toont oppervlakkige charme met gladde praatjes en schept constant op over hun talenten en vaardigheden.

Impulsiviteit en onverantwoordelijkheid

Kenmerkend zijn impulsieve beslissingen zonder na te denken over consequenties. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, kunnen abrupt en zonder spijt relaties beëindigen en hebben geen realistische langetermijndoelen.

Sociale signalen

Psychopaten hebben vaak weinig vrienden of alleen oppervlakkige vriendschappen, een turbulent verleden met veel korte relaties en zijn vaak betrokken bij crimineel of afwijkend gedrag. Ook gebruiken ze sarcasme om mensen te kwetsen.

Wat kun je doen?

Als je vermoedt dat je met een psychopaat date, is het belangrijk om: